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19 окт 2023

В России можно заказать Rolls-Royce за 87 миллионов рублей

В России можно заказать Rolls-Royce за 87 миллионов рублей
Автор фото: фирма-производитель

Речь идет о новом электрическом купе Rolls-Royce Spectre. Дилер обещает доставить автомобиль в кратчайшие сроки на самолете сразу после финального этапа сборки. Цена вопроса - 87 148 000 рублей

Rolls-Royce Spectre стал первым электромобилем британской марки. Автомобиль фактически заменил собой купе Wraith, но сохранил некоторые узнаваемые элементы в дизайне данной модели. Осталась и фирменная решетка радиатора, но только в виде хромированной пластины с вертикальными элементами и интегрированными светодиодами для подсветки. Салон практически полностью повторяет актуальный Rolls-Royce Ghost. Габариты автомобиля составляют: 5453/2080/1559 мм., а колесная база - 3210 мм.

Rolls-Royce Spectre оснащен четырьмя электромоторами суммарной мощностью 585 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Емкость аккумулятора - 120 кВт*ч. Максимальный запас хода без подзарядки - 520 км. (по циклц WLPT). Разгон до “сотни” занимает 4,5 с. Привод - полный.

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