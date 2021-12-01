В Россию приехал новый Rolls-Royce Black Badge Ghost

У новой версии роскошного седана основной упор сделан на стиль, однако инженеры Rolls-Royce поработали и над технической составляющей модели.

Но начнем, все же, со стиля. Для Black Badge Ghost доступно уникальное покрытие, которое британцы называют самым тёмным чёрным цветом среди серийных машин. На кузов распыляют 45 килограммов краски, после чего сушат, покрывают лаком и полируют вручную. Любопытно, что создатели автомобиля даже затенили решетку радиатора и фирменную фигурку «Дух экстаза». Отметим, что новинку можно и персонализировать по желанию заказчика, в рамках тюнинг-программы от штатного ателье Bespoke. Даже фирменный черный цвет можно заменить на любой другой оттенок из обширной палитры в 44 тысячи цветов.

Что касается модификаций технических компонентов, то инженеры поработали со штатным мотором V12, увеличив его мощность до 600 лошадиных сил, а крутящий момент до 900 Нм. Также была установлена новая система выпуска. В результате данных манипуляций автомобиль разгоняется с места до «сотни» быстрее обычного седана — 4,7 секунды против 4,8 секунды. При этом максимальная скорость принудительно ограничена электроникой на отметке 250 километров в час. Отметим, что инженеры также перенастроили коробку передач и подвеску, установив более объемные пневмобаллоны.