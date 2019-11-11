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11 ноя 2019

Внедорожник Rolls-Royce стал мощнее

Внедорожник Rolls-Royce стал мощнее
Автор фото: фирма-производитель

Компания Rolls-Royce представила новую модификацию кроссовера Cullinan – исполнение Black Badge

Если говорить об изменениях во внешности особой версии внедорожника, то их можно охарактеризовать одной фразой – автомобиль стал настоящим афроамериканцем. Поясняем, кузов внедорожника получил очень черный оттенок. Такой колер получается при десятислойной окраске кузова. В этот же цвет покрашена фирменная статуэтка «Дух экстаза». Практически весь хромированный внешний декор, включая решётку радиатора, затемнили. Черноту разбавляют светлые 22-дюймовые колёсные диски нового дизайна и красные тормозные суппорты. По желанию клиента чёрный цвет кузова можно заменить на любой другой из палитры в 44 тысячи оттенков или заказать уникальную расцветку.

Но главное здесь заключается не во внешности, а в том, что скрывается под капотом. Битурбированный 6,75-литровый двигатель V12 форсирован с 571 л.с. (850 Н•м) до 600 л.с. (900 Н•м). Благодаря этому время разгона до 100 км/ч сократилось с 5,2 до 4,9 секунды. Максимальная скорость по-прежнему ограничена на отметке в 250 км/ч. Также на Cullinan Black Badge перенастроены подвеска и полноуправляемое шасси.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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