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7 мар 2023

Взгляните на уникальный Rolls-Royce Phantom

Взгляните на уникальный Rolls-Royce Phantom

Компания Rolls-Royce рассекретила новый проект подразделения Bespoke. Это седан Phantom Syntopia: он назван в честь коллекции модельера из Нидерландов Ирис ван Херпен

Вообще Bespoke называет данный проект одним из самых сложных в истории подразделения. На его создание ушло очень много времени – более четырех лет.  Самым главным элементом дизайна здесь выступает цвет - специально для седана разработали новый колер под названием «Liquid Noir»: при основном фиолетовом тоне за счёт применения особого зеркального пигмента он может переливаться другими оттенками вплоть до золотистого. Также на кузов нанесены контрастные волнообразные линии – это штрих уже принадлежит самой Ирис ван Херпен, которая использует его и в своих модных коллекциях.

В интерьере же мастера поработали с фирменным светодиодным потолком – ему изменили алгоритм работы и теперь лампы загораются в форме сложных геометрических фигур.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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