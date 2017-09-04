Компания Seat представила хот-хэтч Seat Leon Cupra R. Модификации с этой литерой, это самые драйверские, мощные и «зажигательные» версии моделей испанской компании. Однако новинка может и разочаровать поклонников: отличие от «просто» Cupra в ней не так уж и много.

Во-первых, хот-хэтч так и не получил полный привод: им оснащаются только универсалы. Мощность двигателя выросла на 10 л.с. до 310 л.с., причем только в версиях с механической коробкой передач! Удивительно, но по динамике хот-хэтч с литерой R проигрывает полноприводному универсалу Sea Laon ST Cupra.

Внешне машину можно отличить оп увеличившимся воздухозаборникам в переднем бампере, накладкам из углеволокна и оконечникам новой выхлопной системы.

Seat выпустит всего 799 экземпляров Leon Cupra R. Цены пока неизвестны, впрочем, нам они и не интересны: в России Seat официально не продается.