Вступающие этой осенью в силу новые правила проверки экологичности и экономичности автомобилей WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) все больше производителей вынуждены модернизировать свои автомобили.

Правила сертификации по ездовому циклу WLTP, которые более приближены к жизни, чем действующий сегодня стандарт NEDC, заставили Seat дефорсировать хот-хэтч Leon Cupra. Мощность двигателя была понижена на 10 л.с. до 290 л.с. Любопытно, что полноприводного универсала Leon Cupra эта процедура не коснулась.

Из-за требований WLTP ранее BMW досрочно прекратила выпуск спортседана М3, а также приостановила производство BMW M550i и BMW M760i для европейского рынка. Кроме того, баварцы отказались от двигателя V12 на следующем поколении представительского седана 7-й серии. Компания Porsche приостановила европейские продажи всех моделей до осени, а Audi временно прекратила производство «заряженного» кроссовера SQ5. Компания Peugeot временно прекратила выпуск хот-хэтча 308 GTi.

