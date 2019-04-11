Автомобили Seat научились ездить на мусоре

Речь идет о биометане, топливе, которое производится из бытовых отходов. Предполагается, что именно биометан способен заменить ископаемые ресурсы и снизить выбросы вредных веществ в атмосферу

Собственно, Seat запустил полноценный проект Life Methamorphosis по производству биометана. Принцип производства заключается в следующем: мусор загружают в специальные котлы объёмом 4 500 кубических метров каждый. Разложение бытовых отходов происходит без доступа кислорода в течение 30 дней. В результате образуется биогаз с 65-процентным содержанием метана.

Разработчики говорят, что подобное топливо можно использовать для любых транспортных средств. Оно имеет тот же химический состав, что и обычный метан. Кроме того, производство биометана позволит избавить крупные города от мусора. Жители одной только Барселоны генерируют 2,5 тысячи тонн мусора в день, и если перерабатывать годовой объём отходов, то биометана хватит на 10 000 машин, проезжающих по 15 000 километров в год.

Для исследования свойств биометана будет проведен специальный эксперимент. Четыре автомобиля, а именно: три хэтчбека Leon и один кроссовер Arona проедут по тридцать тысяч километров, заправляясь исключительно биометаном. После чего учеными будет проведен анализ состояния их двигателей.