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7 авг 2018

Две модели Seat получили виртуальную приборную панель

Две модели Seat получили виртуальную приборную панель
Автор фото: фирма-производитель

Компания Seat практически незаметно модернизировала две модели: компактный хэтбчек Ibiza и кроссовер Arona, построенный на его базе

Обе машины получили виртуальную приборную панель, которая до этого была недоступна ни для одной из моделей испанского автопроизводителя. В Seat ее называют Digital Cockpit и она представляет собой широкоформатный 10,28-дюймовый жидкокристаллический экран.

Экран высокого разрешения имеет три варианта отображения информации: классический, цифровой и динамичный. В первом по углам экрана располагаются картинки спидометра и тахометра, между которыми отображаются блоки с информацией с мультимедийной системы, навигационной системы, данные с телефона и уведомления электронных систем безопасности.

В цифровом варианте практически вся площадь экрана отдана под навигацию, а шкалы приборов уменьшаются и располагаются по краям экрана. Наконец, в динамичном режиме на экран выводится информация об изменении движения в поворотах, подсказки систем безопасности и данные бортовых систем автомобиля.

В первом и последнем вариантах водитель может настраивать отображаемую картинку под себя: объединить несколько информационных блоков в один или вывести на экран карту навигационной системы. Настройки отображения можно сохранить в памяти.
 

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При написании новости использовалась информация:
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