Автомобильный портал Motorpage
18 окт 2017

Seat из-за политического кризиса отказался объявлять имя кроссовера

Seat из-за политического кризиса отказался объявлять имя кроссовера
Автор фото: фирма-производитель

Компания Seat решила отложить на неопределенный период объявление имени своего нового кроссовера, который должен стать флагманской моделью испанской компании. Связано это с политическим кризисом, который разразился в Каталонии.

В Seat говорят, что перенос связан исключительно с тем, что внимание всех медиа приковано к попыткам Каталонии объявить о независимости, потому в компании решили «подождать лучших времен».

Однако штаб-квартира Seat расположена именно в Каталонии и возможно в компании решили не обострять ситуацию, так как название может быть связано с географическим объектом, находящимся в другом регионе страны.

Имя нового кроссовера должно было быть выбрано народным голосованием. eat объявил конкурс на название нового кроссовера в этом году. Среди требований: название должно быть связано с географическим объектом в Испании и легко читаться на разных языках. На конкурс поступило более 100 тысяч заявок, во втором туре было отобрано 10 130 имен, а в июле Seat определил 9 «полуфиналистов».

На автосалоне во Франкфурте компания назвала четырех финалистов: Alboran, Aranda, Avila и Taracco. Альборан или Альборское море это самая западная часть Средиземного моря, здесь зарождается большинство потоков больишинства европейских морей. Аранда — город в провинцее Бургос, известный своими винодельчискими хозяйствами, Авила — город в Кастилии, он находится на высоте 1113 метров над уровнем моря и является самой высокорасположенной столицей одной из провинцией Испании. Наконец Таррако — старое имя древнеримского города, одного из исторических мест Испании, которое сегодня носит имя Таррагона. Он является памятником всемирного наследия и охраняется ЮНЕСКО.

Победителя планировалось назвать 15 октября этого года.

Новый кроссовер Seat построен на модульной платформе MQB и будет самой большой моделью компании. Машина будет предлагаться в том числе и семиместном исполнении. Не исключено, что дизайн кроссовера будет перекликаться с Skoda Kodiaq, ведь Skoda Karoq является практически копией уже представленного Seat Ateca.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Seat

Комментарии к новости

Последние новости

...
Seat 20V20

Seat выпустит кросс-купе

13 октября 2017
Seat

Seat отобрал финалистов для выбора имени нового кроссовера

13 сентября 2017
Seat Leon Cupra R

Seat показал самый крутой Leon

04 сентября 2017
Cupra

Seat может выделить Cupra в отдельный суббренд

11 августа 2017
Seat

Известно имя первого электромобиля Seat

03 августа 2017
Seat

Seat отобрал 9 полуфиналистов для имени нового кроссовера

28 июля 2017

 Новости SEAT

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

BMW 5 series - bmw 520d xdrive 2017 красная угроза Тест драйв
18 октября 2017

BMW 5 series
"Красная угроза"
Volvo V90 Cross Country, Mercedes-Benz E-Class All-Terrain - сравнительный тест mercedes-benz e 220d all-terrain и volvo v90 cross country t6 awd. на страже безопасности
Сравнительный тест
17 октября 2017

Volvo V90 Cross Country, Mercedes-Benz E-Class All-Terrain
"На страже безопасности"
Audi SQ5 - audi sq5 3.0 tfsi 2018 сила – в спокойствии
Тест драйв
16 октября 2017

Audi SQ5
"Сила – в спокойствии"
Citroen SpaceTourer - citroen spacetourer 2016 взлетная сила
Тест драйв
15 октября 2017

Citroen SpaceTourer
"Взлетная сила"

Написано новостей:

1 9 9 3 2