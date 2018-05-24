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24 май 2018

Seat начал тесты большого кроссовера

Seat начал тесты большого кроссовера

Компания Seat активно готовится к премьере самой большой модели в своей истории: семиместного кроссовера Tarraco. Предсерийный экземпляр впервые попал в объективы фотошпионов.

Несмотря на маскировку видно, что внешность кроссовера будет пересекаться с более компактными Arona и Ateca. При этом, несмотря на то, что технически Tarraco будет полностью идентичен Skoda Kodiaq у испанского кроссовера будет самобытная внешность. Многие опасались, что он будет клоном чешского кроссовера, так как Skoda Kodiaq как две капли воды похожа на Seat Ateca.

Интерьер Seat Tarraco будет заметно отличаться от «младших братьев»: ожидается, что в оснащение машины войдут вирутальная приборная панель, мультимедийная система нового поколения, а большинство кнопок в салоне будут сенсорными.

Новый кроссовер Seat построен на модульной платформе MQB концерна Volkswagen AG. Кроссовер получит широкую гамму бензиновых и дизельных двигателей мощностью от 150 до 190 л.с. Не исключено и появление гибридной версии. Официальный дебют кроссовер отпразднует в сентябре на автосалоне в Париже.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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