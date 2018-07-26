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26 июл 2018

Seat назвал дату премьеры большого кроссовера

Seat назвал дату премьеры большого кроссовера
Автор фото: фирма-производитель

Компания Seat объявила о дате публичной премьеры большого семиместного кроссовера Tarraco, а заодно провела закрытую презентацию.

Напомним, что имя для будущего кроссовера выбирали «всем миром», Seat предлагал каждому желающему назвать имя будущей машины. Десять счастливчиков из числа 146 тысяч поклонников марки проголосовавших за Tarraco были приглашены на закрытую презентацию кроссовера. Публичный же дебют машины состоится 18 сентября этого года.

Таррако — старое имя древнеримского города, одного из исторических мест Испании, которое сегодня носит имя Таррагона. Он является памятником всемирного наследия и охраняется ЮНЕСКО.

Новый кроссовер Seat построен на модульной платформе MQB концерна Volkswagen AG и станет самой большой моделью компании. По некоторым данным его облик будет сильно пересекаться с Skoda Kodiaq, потому что более компактный Skoda Karoq является почти точной копией кроссовера Seat Alteca.

Кроссовер получит широкую гамму бензиновых и дизельных двигателей мощностью от 150 до 190 л.с. Не исключено и появление гибридной версии.
 

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При написании новости использовалась информация:
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