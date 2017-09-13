В рамках автосалона во Франкфурте глава компании Seat Лука де Мео назвал четыре имени из которых будет выбран победитель и, соответственно, так будет назван новый большой кроссовер испанской марки. Итак, в финал прошли названия Alboran, Aranda, Avila и Tarraco.

Альборан или Альборское море это самая западная часть Средиземного моря, здесь зарождается большинство потоков больишинства европейских морей. Аранда — город в провинцее Бургос, известный своими винодельчискими хозяйствами, Авила — город в Кастилии, он находится на высоте 1113 метров над уровнем моря и является самой высокорасположенной столицей одной из провинцией Испании. Наконец Таррако — старое имя древнеримского города, одного из исторических мест Испании, которое сегодня носит имя Таррагона. Он является памятником всемирного наследия и охраняется ЮНЕСКО.

Победитель будет выбран путем народного голосования, которое продлится до 24 сентября. Компания назовет имя-победитель ближе к зиме, а представит большой кроссовер в начале следующего года.

Seat объявил конкурс на название нового кроссовера в этом году. Среди требований: название должно быть связано с географическим объектом в Испании и легко читаться на разных языках. На конкурс поступило более 100 тысяч заявок, во втором туре было отобрано 10 130 имен, а в июле Seat определил 9 «полуфиналистов».

Большой кроссовер Seat будет построен на модульной платформе MQB и будет предлагаться исключительно в 7-местном исполнении. По некоторым данным машина будет пересекаться по облику с Skoda Kodiaq, так как более компактный Skoda Karoq как две капли воды похож на Seat Ateca.

