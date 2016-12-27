Автомобильный портал Motorpage
27 дек 2016

Seat планирует выпустить собственный «беспилотник»

Seat планирует выпустить собственный «беспилотник»
Автор фото: фликр.ком

Британское издание «Autocar» со ссылкой на информированные источники сообщает, что испанская компания Seat, входящая в концерн Volkswagen AG, планирует за следующие три года создать собственный беспилотный автомобиль.

Об этом журналистам рассказал директор по продуктовой стратегии и исследованию рынка фирмы Seat Энрике Пастор. По его словам, первый автомобиль с системой автономного управления на борту должен появиться в модельном ряду испанского бренда уже в 2019 году.

Кроме того, испанский автопроизводитель планирует встать в ряды современных компаний, которые предлагают своим клиентам автомобили с экологически чистыми силовыми установками. Стоит отметить, что Seat, в отличие от многих других автопроизводителей, которые впервые включают в свою линейку «зеленый» автомобиль, планирует сразу начать разработку полностью электрической модели, минуя стадию гибрида.

Так, на данный момент достоверно известно, что первый серийный электрокар от Seat будет принадлежать к сегменту полноразмерных кроссоверов. В отсутствие какой-либо дополнительной информации, мнение экспертного сообщества разделилось – станет ли новинка самостоятельной моделью или будет создана на базе уже существующего автомобиля.

В пользу первой позиции говорит тот факт, что Seat уже выпускал опытные партии совершенно новых электрокаров. Речь идет о хэтчбеке eMii, который некоторое время даже обкатывали в Мадриде.

Хорошим примером в поддержку второго варианта является модель Altea XL Electric Ecomotive, который, как не трудно догадаться, построен на базе традиционной модели Seat Altea.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Automotive News, Autocar, Авторевю

Комментарии к новости

Последние новости

...

Seat построил «умную» версию Ateca

17 ноября 2016

Seat показал прототип вседорожной версии Ateca

22 сентября 2016

Seat создал кроссовер Ateca из песка

03 августа 2016

Seat опубликовал финансовый отчет за 2015 год

18 марта 2016
Seat Exeo

Seat проверит свои двигатели из-за «дизельгейта»

03 марта 2016

Во Франкфурте прошла презентация обновленного хэтчбека Seat Ibiza Cupra

21 сентября 2015

 Новости SEAT

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mercedes-Benz V-Class - mercedes-benz v-klasse 2014 про проезд передавайте! Тест драйв
23 декабря 2016

Mercedes-Benz V-Class
"Про проезд передавайте!"
Volkswagen Polo Sedan - volkswagen polo gt 2016 полоска красная, полоска черная…
Тест драйв
21 декабря 2016

Volkswagen Polo Sedan
"Полоска красная, полоска черная…"
Hyundai Grand Santa Fe, Nissan Pathfinder - сравнительный тест hyundai grand santa fe и nissan pathfinder. в тяжелом весе
Сравнительный тест
19 декабря 2016

Hyundai Grand Santa Fe, Nissan Pathfinder
"В тяжелом весе"
Ravon R2 - ravon r2 2016 дженерик
Тест драйв
16 декабря 2016

Ravon R2
"Дженерик"

Написано новостей:

1 7 9 0 1