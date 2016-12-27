Британское издание «Autocar» со ссылкой на информированные источники сообщает, что испанская компания Seat, входящая в концерн Volkswagen AG, планирует за следующие три года создать собственный беспилотный автомобиль.

Об этом журналистам рассказал директор по продуктовой стратегии и исследованию рынка фирмы Seat Энрике Пастор. По его словам, первый автомобиль с системой автономного управления на борту должен появиться в модельном ряду испанского бренда уже в 2019 году.

Кроме того, испанский автопроизводитель планирует встать в ряды современных компаний, которые предлагают своим клиентам автомобили с экологически чистыми силовыми установками. Стоит отметить, что Seat, в отличие от многих других автопроизводителей, которые впервые включают в свою линейку «зеленый» автомобиль, планирует сразу начать разработку полностью электрической модели, минуя стадию гибрида.

Так, на данный момент достоверно известно, что первый серийный электрокар от Seat будет принадлежать к сегменту полноразмерных кроссоверов. В отсутствие какой-либо дополнительной информации, мнение экспертного сообщества разделилось – станет ли новинка самостоятельной моделью или будет создана на базе уже существующего автомобиля.

В пользу первой позиции говорит тот факт, что Seat уже выпускал опытные партии совершенно новых электрокаров. Речь идет о хэтчбеке eMii, который некоторое время даже обкатывали в Мадриде.

Хорошим примером в поддержку второго варианта является модель Altea XL Electric Ecomotive, который, как не трудно догадаться, построен на базе традиционной модели Seat Altea.