Seat показал свой первый электромобиль el-Born

el-Born по большому счету является обычным электрическим хэтчбэком Volkswagen I.D., которому добавили стиля и лоска

Объяснить подобное сходство очень просто. В основу машины легла платформа MEB, разработанная концерном Volkswagen Group для автомобилей с электромоторами всех брендов, которые входят в группу компаний. Volkswagen I.D также построен на этой платформе. По заявлению представителей марки, представленный концепт-кар на 97 процентов повторяет будущую серийную модель: здесь обычные двери с ручками под естественный хват, серийные зеркала заднего вида, светотехника и проработанный салон.

Что касается техники, то в серийной модели вероятны несколько вариантов электрической силовой установки. Концепт же снабжён размещённым на задней оси 204-сильным электромотором и литий-ионной батареей ёмкостью 62 кВт•ч, которая позволит проехать на одной зарядке до 420 км (по циклу WLTP). От мощных 100-киловаттных зарядных экспресс-терминалов зарядить батарею на 80% можно всего за 47 минут. Заявленное время разгона до 100 км/ч – 7,5 с. Прочие технические характеристики пока не объявлены.