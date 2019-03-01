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1 мар 2019

Seat показал свой первый электромобиль el-Born

Seat показал свой первый электромобиль el-Born
Автор фото: фирма-производитель

el-Born по большому счету является обычным электрическим хэтчбэком Volkswagen I.D., которому добавили стиля и лоска

Объяснить подобное сходство очень просто. В основу машины легла платформа MEB, разработанная концерном Volkswagen Group для автомобилей с электромоторами всех брендов, которые входят в группу компаний.  Volkswagen I.D также построен на этой платформе. По заявлению представителей марки, представленный концепт-кар на 97 процентов повторяет будущую серийную модель: здесь обычные двери с ручками под естественный хват, серийные зеркала заднего вида, светотехника и проработанный салон.

Что касается техники, то в серийной модели вероятны несколько вариантов электрической силовой установки. Концепт же снабжён размещённым на задней оси 204-сильным электромотором и литий-ионной батареей ёмкостью 62 кВт•ч, которая позволит проехать на одной зарядке до 420 км (по циклу WLTP). От мощных 100-киловаттных зарядных экспресс-терминалов зарядить батарею на 80% можно всего за 47 минут. Заявленное время разгона до 100 км/ч – 7,5 с. Прочие технические характеристики пока не объявлены. 

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Колеса , Коммерсант

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