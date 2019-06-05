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5 июн 2019

Seat представил свой первый серийный электрокар

Seat представил свой первый серийный электрокар
Автор фото: фирма-производитель

Испанский автопроизводитель сообщает о своих намерениях начать продажи доступного электромобиля в 2020 году

Что касается стилистики автомобиля, то электромобиль идентичен обычному хэтчбеку Mii. Электрокар выделяется лишь надписью «Electric» сзади и на боковинах, а также особыми 16-дюймовыми алюминиевыми дисками. Внутри появилась новая приборная панель, подсветка салона, обтянутое кожей рулевое колесо и другой селектор трансмиссии.

В техническом отношении можно сказать, что Seat сделали свою версию электрического хетчбека Skoda Citigo-e iV, так как автомобили разделяют между собой основные узлы и агрегаты. Seat Mii Electric оснастили электрическим двигателем, развивающим 83 л. с. и 212 Н•м крутящего момента. Комплект литий-ионных батарей на 36,8 кВт-ч позволяет проехать без подзарядки до 260 километров 

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При написании новости использовалась информация:
РБК

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