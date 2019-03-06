Автомобильный портал Motorpage
6 мар 2019

Seat сделал специальную модель для каршеринга

Seat сделал специальную модель для каршеринга
Автор фото: фирма-производитель

Дожили! Автомобильные производители начинают разрабатывать машины специально для работы в каршеринге и в этом ведь нет ничего зазорного, ибо тема арендного автомобиля крайне популярна, особенно в европейских странах

Предвкушая еще большее развитие данного сегмента, Seat привез в Женеву Minimo — нечто среднее между автомобилем и мотоциклом. Дабы вам было легче представить, что из себя представляет данное транспортное средство, вспомните Twizy, который выпускается компанией Renault уже на протяжении пяти лет. Однако, если Twizy является простым электромобилем, то Minimo представляется гаджетом на колесах, так как «фишек» у автомобиля не счесть.

Во-первых, новинка оборудована высокоскоростным интернетом, причем формата 5G. Во-вторых, у автомобиля есть автопилот четвертого уровня, который подразумевает, что водитель не будет управлять автомобилем практически во всех условиях. В третьих, учитывая то, что автомобиль предназначается для каршеринга, он оборудован необходимым программным обеспечением, в которое заложены функции запуска двигателя со смартфона, дистанционного ограничения скорости и.т.д.

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При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru, Драйв

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