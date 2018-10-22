Seat Tarraco будут производить на главном заводе Volkswagen

Взаимное проникновение технологий внутри предприятий группы Фольксваген демонстрирует очередное невозвратное действие

Новый кроссовер Seat Tarraco встанет на конвейер на заводе в Вольфсбурге. Это предприятие всегда было и остаётся главным среди других производственных мощностей группы компаний.

Испанская модель будет выпускаться вместе с немецкими Tiguan и Touran. Все три машины сконструированы на одной платформе MQB. Однако, немецкие модели были сделаны инженерами VW, а испанская полностью разработана и подготовлена к серийной сборке специалистами Seat.

Понятно, что машины на одной платформе дешевле собирать на одном предприятии, если позволяют мощности. Однако, в силу геополитических аспектов, такие решения происходят не так часто. Группа VW в этом случае показывает пример верховенства эффективности над внешними факторами. Такую же политику немецкий концерн демонстрирует и при размещении заказов на комплектующие для своих машин. Напомним, для некоторых важных агрегатов VW, в том числе и двигателей, в качестве базовых изготовителей выступают российские производства.