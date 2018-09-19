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19 сен 2018

Seat Tarraco уже скоро вступит в борьбу

Seat Tarraco уже скоро вступит в борьбу
Автор фото: фирма-производитель

Представлен новый кроссовер испанского бренда. Он выходит на довольно плотно заполненную нишу. Но немцы, судя по всему, хорошо подготовились

SEAT, как известно, входит в концерн VW. Поэтому в этих авто мало испанского. Сеат Таррако будет выпускаться на конвейере в Вольсбурге. Машина создана на платформе MQB A. Она уже хорошо известна на рынке по моделям от Фольксвагена Кодиак и Тигуан Олспейс. Однако в Таррако реализованы и новые возможности. Иначе ему было бы трудно пробиться в густой среде конкурентов.

Габариты кузова 4735х1658х2800 мм позволили предложить не только 5-ти местную, но и 7-ми местную версии. Объём багажного пространства 760/2000 литров тоже серьёзная заявка на собственное место в классе.

Внутри это очень современный кроссовер, подготовленный инженерами к выпуску гибридной версии. Она пока не предлагается, но уже анонсирован ее скорый выпуск. Пока линейка силовых агрегатов включает два бензиновых двигателя: 1,5 и 2 литра и два дизеля с такими же объёмами. Трансмиссия пока предлагается в двух вариантах: 6-ти ступенчатая МКПП и 7-ми ступенчатый «робот» с парой механизмов сцепления.

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