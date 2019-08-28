Seat выпустил свой первый подключаемый гибрид

Компания Seat представила гибридную модификацию флагманского кроссовера Tarraco с возможностью подзарядки аккумуляторов от электросети. Автомобиль стал первым подключаемым гибридом в истории испанской марки

Новинка получила силовую установку на базе 150-сильного 1,4-литрового бензинового турбомотора, работающего в паре с электрическим двигателем мощностью 116 лошадиных сил. Электромотор питается от комплекта литийионных аккумуляторов на 13 киловатт-часов. В сумме агрегаты выдают 245 лошадиных сил.

По характеристикам все достаточно вкусно: кроссовер способен ускоряться с места до «сотни» за 7,4 с, а его максимальная скорость составила 217 км в час. Исключительно на электрической тяге автомобиль может проехать до 50 километров. Кстати, не лишним будет заметить, что аналогичная силовая установка используется на обновленном Volkswagen Passat GTE.