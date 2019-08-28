Автомобильный портал Motorpage
28 авг 2019

Seat выпустил свой первый подключаемый гибрид

Seat выпустил свой первый подключаемый гибрид
Автор фото: фирма-производитель

Компания Seat представила гибридную модификацию флагманского кроссовера Tarraco с возможностью подзарядки аккумуляторов от электросети. Автомобиль стал первым подключаемым гибридом в истории испанской марки

Новинка получила силовую установку на базе 150-сильного 1,4-литрового бензинового турбомотора, работающего в паре с электрическим двигателем мощностью 116 лошадиных сил. Электромотор питается от комплекта литийионных аккумуляторов на 13 киловатт-часов. В сумме агрегаты выдают 245 лошадиных сил.

По характеристикам все достаточно вкусно: кроссовер способен ускоряться с места до «сотни» за 7,4 с, а его максимальная скорость составила 217 км в час. Исключительно на электрической тяге автомобиль может проехать до 50 километров. Кстати, не лишним будет заметить, что аналогичная силовая установка используется на обновленном Volkswagen Passat GTE.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...

Seat запустил доставку запчастей на дронах

12 июля 2019
Seat Mii Electric

Seat представил свой первый серийный электрокар

05 июня 2019

Автомобили Seat научились ездить на мусоре

11 апреля 2019
Seat Minimo 2019

Seat сделал специальную модель для каршеринга

06 марта 2019
Seat el-Born

Seat показал свой первый электромобиль el-Born

01 марта 2019
Seat

Беспилотный Seat

13 февраля 2019

 Новости SEAT

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi Q5 - audi q5 2017: комфортная экспресс-доставка от бездорожья к бутику Тест драйв
28 августа 2019

Audi Q5
"Audi Q5: комфортная экспресс-доставка от бездорожья к бутику"
Hyundai Genesis G90 - кому на руси «кореец» genesis g90 пригодится
Тест драйв
26 августа 2019

Hyundai Genesis G90
"Кому на Руси «кореец» Genesis G90 пригодится"
KIA ProCeed - kia proceed gt 2019 заявка подана
Тест драйв
23 августа 2019

KIA ProCeed
"Заявка подана"
Mitsubishi Outlander - дорога в облака
Автопутешествия
21 августа 2019

Mitsubishi Outlander
"Дорога в облака"

Написано новостей:

2 4 0 9 1