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12 июл 2019

Seat запустил доставку запчастей на дронах

Seat запустил доставку запчастей на дронах
Автор фото: фирма-производитель

Компания Seat и производитель автомобильных компонентов Grupo Sese начали доставлять запчасти для сборки машин на завод с помощью квадрокоптера. Проект носит экспериментальный характер

В Seat рассказали, что дрон пролетает расстояние в два километра за 15 минут. Грузовику на доставку запчастей требуется 90 минут. Поэтому использование квадрокоптеров должно повысить эффективность производства и уменьшить уровень выброса вредных веществ за счёт редкого использования дизельных фур.

Сейчас на предприятие Seat в Марторелле на дронах отправляют рули и подушки безопасности. Полеты осуществляются под надзором испанского агентства авиационной безопасности (AESA). Учитывая экспериментальный статус проекта, пока совершается лишь несколько полётов в день.

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При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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