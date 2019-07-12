Seat запустил доставку запчастей на дронах

Компания Seat и производитель автомобильных компонентов Grupo Sese начали доставлять запчасти для сборки машин на завод с помощью квадрокоптера. Проект носит экспериментальный характер

В Seat рассказали, что дрон пролетает расстояние в два километра за 15 минут. Грузовику на доставку запчастей требуется 90 минут. Поэтому использование квадрокоптеров должно повысить эффективность производства и уменьшить уровень выброса вредных веществ за счёт редкого использования дизельных фур.

Сейчас на предприятие Seat в Марторелле на дронах отправляют рули и подушки безопасности. Полеты осуществляются под надзором испанского агентства авиационной безопасности (AESA). Учитывая экспериментальный статус проекта, пока совершается лишь несколько полётов в день.