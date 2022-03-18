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18 мар 2022

Посмотрите на Saab который может участвовать в дрэг-гонках

Посмотрите на Saab который может участвовать в дрэг-гонках

На одном из аукционов появился необычный гоночный Saab 95. Казалось бы,  что может быть гоночного и скоростного в простом универсале. Отвечаем – мотор

В оригинале на эту модель ставили рядные «тройки» объёмом 840 кубических сантиметров и фордовские двигатели V4 объёмом 1,5 и 1,7 литра. Но у нас вариант тюнингованый, так что под капотом здесь находится настоящий восьмилитровый V8 от General Motors. Мощность агрегата не сообщается, но она явно превосходит стандартные  73 лошадиные силы (если говорить о штатном моторе 1.7 литра) в несколько раз.  Отметим, что некоторые детали силовой установки, к примеру, модуль зажигания, пришлось разместить в салоне - под капотом все попросту не умещается.

Разумеется, под мотор пришлось модифицировать и подвеску, и тормозную систему, и даже бензобак, который теперь занимает почти весь багажник. Немного поменяли и внешность - кузов окрасили в чёрный цвет и обильно нанесли хромом на зеркала, решетку радиатора, фары и т.д – оригинальная модель таким декором не отличалась. 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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