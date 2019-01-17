SAAB переехал на электричество

Китайская группа компаний Evergrande, ранее владевшая крупной долей в разорившемся электромобильном стартапе Faraday Future, выкупила контрольный пакет акций консорциума NEVS, выпускающего электромобили на базе седана Saab 9-3

Немного истории. Консорциум NEVS возник в жизни SAAB в 2012 году, когда шведский автопроизводитель обанкротился. Тогда на горизонте появился шведский бизнесмен китайского происхождения Кай Йохан Цзян, который взял и выкупил активы прогоревшего предприятия. Собственно, Кай Йохан Цзян и возглавлял консорциум National Electric Vehicle Sweden AB (NEVS).

С тех пор для SAAB началась новая жизнь, китайцы разработали электромобиль на базе седана Saab 9-3 и развернули его производство на заводе в китайском Тянцзине. Отметим, что у производителя электрических «Саабов» дела идут хорошо - производство расширяется и в Шанхае уже строится второй завод.

Казалось бы, зачем тогда продавать контрольный пакет акций. Дело в том что, Evergrande инвестирует в проект около двух миллиардов долларов. Инвестиции должны помочь NEVSв расширении производства - до 200 тысяч автомобилей в год.