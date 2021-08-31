Китайский IT-гигант Xiaomi покупает скупает автопроизводителей

У шведского автопроизводителя SAAB непростая судьба - после банкротства он долгое время не мог найти нового владельца. В итоге в 2012 году компания была выкуплена конгломератом NEVS. Правда, в 2019 году и его перекупили – владельцем NEVS стала китайская корпорация Evergrande Group

Собственно с ними Xiaomi и ведут переговоры о покупке SAAB. Отметим, что это часть плана IT-гиганта по собственному производству автомобилей - компания ведет переговоры с различными автопредприятиями, но еще не решила, с кем работать.

Забавно, но Evergrande Group выставила активы SAAB на продажу не просто так. У материнской компании образовались серьезные долги, которые надо срочно покрыть. Cумма, вырученная от продажи NEVS, и пойдет в счет долга.