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2 апр 2020

У SAAB есть наследник!

У SAAB есть наследник!
Автор фото: фирма-производитель

Новой моделью шведско-китайского бренда NEVS станет полностью электрический кроссовер Hengchi 1, патентные изображения которого были растиражированы автомобильными СМИ Китая

Причем здесь Китай? Дело в том, что  в 2012 году бренд Saab оказался выкуплен международным консорциумом National Electric Vehicle Sweden (NEVS), который позднее объявил, что торговая марка Saab использоваться не будет. Правда, если посмотреть на внешность будущей новинки, то несложно заметить, что своим обликом Hengchi 1 напоминает Saab 9–4X, последнюю модель шведского бренда, выпускавшуюся в 2011 году, когда компания ещё находилась под General Motors. Кроссовер должен был вывести компанию из затяжного экономического пике, однако этого не случилось. Было выпущено всего 574 экземпляра.

Между тем, технчески, Hengchi 1 создан с нуля и в своей основе имеет платформу, ориентированную на постройку именно электрокаров.Первоначально производство Hengchi 1 планировали начать в апреле 2020-го, однако сейчас издание Sina Car со ссылкой на официальные данные утверждает, что старт производства отнесен на 2021 год.

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За рулем

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