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23 окт 2018

Шкода представила новый вседорожный Fabia Combi Scoutline

Шкода представила новый вседорожный Fabia Combi Scoutline
Автор фото: фирма-производитель

Совсем недавно Skoda педставила общественности версию универсала на базе Fabia. Теперь в линейке моделей появился и кроссовер

Эта модель по мнению специалистов вступит в конкуренцию на рынке с Kia Rio X-Line и Lada Vesta SW Cross, которые недавно выведены на рынок российскими производителями.

Под капотом у машины те же двигатели, что и у Comby. Это хорошо известные трёхцилиндровые бензиновые моторы VW, объёмом в 1 литр. К силовому агрегату дополняется система стоп-старт и рекуперация энергии при торможении.

Штатные колёса в базовой комплектации имеют размер 16 дюймов. Это решение может подойти для городской эксплуатации. Для поездок за город лучше заказать 17 дюймов в виде опции.

У кроссовера много других опций - в основном это электронные системы, традиционные для моделей группы VW.

Fabia Combi Scoutline получила такие же новшества во внутреннем дизайне и материальном исполнении, как и вышедшая недавно Comby. Сохранился и объём багажника, лучший среди одноклассников. Он составляет от 530 до 1395 литров.

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За Рулем , speedme

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