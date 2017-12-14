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14 дек 2017

Skoda Fabia получила спецверсию в честь победы на ралли

Skoda Fabia получила спецверсию в честь победы на ралли
Автор фото: фирма-производитель

Компания Skoda в этом году одержала уверенную победу в зачете марок в раллийном чемпионате WRC2, куда перешла из европейского первенства IRC. В честь этого события чешская компания выпустила спецверсию гражданской версии Fabia.

Новая модификация получила название Edition R5 и будет выпущена ограниченным тиражом в 1300 экземпляров. Машина создана на  базе топовой комплектации Monte Carlo. Внешне машину легко отличить по белому кузову с зеленой крышей, заниженной подвеске и 17-дюймовым легкосплавным колесам, которые можно заказать в одном из трех цветов (зеленый, черный или белый). Для закрепления информации у Skoda Fabia Edition R5 появились наклейки «WRC2 2017 Champion» на передних крыльях.

Но фанаты хот-хэтчей будут разочарованы: ни о каком возрождении Fabia RS и речи не идет: под капотом у Edition R5 1,4-литровый турбодвигатель мощностью 125 л.с. агрегатированный с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Впрочем, российским поклонникам марки остается лишь завидовать покупателям из 21 страны мира, где продается Skoda Fabia: чешский компакт у нас официально не представлен и продаваться в обозримом будущем не будет.

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При написании новости использовалась информация:
Skoda

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