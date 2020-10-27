Skodа представит новую Fabia в начале следующего года

Компактный хэтчбек Skoda Fabia построят на платформе MQB A0 и оснастят трех- и четырехцилиндровыми бензиновыми моторами

Skoda выпустит компактную модель Fabia следующего поколения в первой половине следующего года. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает Autocar. По их данным, продажи модели в Европе начнутся «задолго до конца 2021 года». Новинку построят на платформе MQB A0. Это же шасси используют модели, Seat Ibiza и Volkswagen Polo. Дизайн автомобиля позаимствует черты Skoda Kamiq, Scala и Octavia. Также компактный хэтбчек обзаведется новейшая информационно-развлекательной системой Skoda.

В линейку двигателей войдут бензиновые трехцилиндровые атмосферные и наддувные моторы, которые в зависимости от модификации будут работать с механической коробкой передач или с роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями. Старшие версии могут получить четырехцилиндровые агрегаты. Дизельных агрегатов в линейке не будет – из-за ужесточения экологических норм.