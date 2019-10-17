Новая Skoda Octavia: первые официальные изображения

Skoda показала первые официальные изображения лифтбека Octavia нового поколения. Пока речь идёт лишь о дизайнерских скетчах, но общее представление о модели уже можно составить

Со сменой поколения Октавия прибавит в размерах, увеличив и без того большой багажник, вернётся к привычных фарам вместо «четырёхглазых», получит большие выштамповки на боковинах, а фонари частично залезут на крышку багажника. В салоне тоже есть новшества: двухспицевый руль, основательно переработанная передняя панель с двумя большими мониторами и маленький джойстик управления коробкой передач.

Что касается техники, то «Октавия» получит новые бензиновые и дизельные турбомоторы объёмом от одного до двух литров, а также гибридными силовыми установками – «мягкой», с 48-вольтовой бортовой системой, и полноценной, с возможностью зарядки батареи от бытовой сети.