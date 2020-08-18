Автомобильный портал Motorpage
18 авг 2020

Новая Skoda Octavia для России получит «автомат» вместо «робота»

Новая Skoda Octavia для России получит «автомат» вместо «робота»
Автор фото: фирма-производитель

Дилеры Skoda сообщили подробности об Octavia четвёртого поколения. Эти новости для нашего потребителя могут оказаться очень приятными

Российская спецификация новой Skoda Octavia отличится от предшественника гаммой двигателей и трансмиссий. По предварительным данным, в паре со 150-сильной «турбочетвёркой» 1.4 будет работать 8-диапазонный «автомат» Aisin, который заменит «робот» DSG с семью ступенями. Базовые же Octavia сохранят старый безнаддувный 110-сильный двигатель 1.6 в сочетаниях с «механикой» и 6-ступенчатым «автоматом.

В то же время топ-версии Octavia сохранят связку турбомотора с «роботом» DSG-7: преселективную трансмиссию получат самые мощные модификации со 190-сильным двигателем 2.0, но в продаже двухлитровые лифтбеки появятся позже. Не сразу на российский рынок выйдут и универсалы Combi.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Skoda Octavia 2020

Новая Skoda Octavia появится у российских дилеров до конца года

21 мая 2020
Skoda Octavia 2020

Skoda приступила к выпуску новой Octavia

29 ноября 2019

Skoda раскрывает подробности о новой Octavia

07 ноября 2019
Skoda Octavia

Новую Skoda Octavia рассекретили до премьеры

29 октября 2019
Skoda Octavia:

Новая Skoda Octavia: первые официальные изображения

17 октября 2019
Skoda Octavia

Попалась: Шпионы сфотографировали новую Skoda Octavia без покровов

04 октября 2019

 Новости Skoda Octavia

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Skoda Karoq - skoda karoq 2018 практическая магия Тест драйв
17 августа 2020

Skoda Karoq
"Практическая магия"
Volkswagen Teramont - volkswagen teramont 2018 парень не из нашего города
Тест драйв
14 августа 2020

Volkswagen Teramont
"Парень не из нашего города"
Mazda 6, Volkswagen Passat - сравнительный тест mazda 6 2.5 turbo и volkswagen passat 2.0 tsi как красное и белое, или истина в вине
Сравнительный тест
12 августа 2020

Mazda 6, Volkswagen Passat
"Mazda 6 и Volkswagen Passat как красное и белое, или истина в вине"
Hyundai Genesis G90 - hyundai genesis g90 2019 предлагает попросту не обращать внимания на имидж
Тест драйв
10 августа 2020

Hyundai Genesis G90
"Genesis G90 предлагает попросту не обращать внимания на имидж"

Написано новостей:

2 6 4 5 8