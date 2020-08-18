Новая Skoda Octavia для России получит «автомат» вместо «робота»

Дилеры Skoda сообщили подробности об Octavia четвёртого поколения. Эти новости для нашего потребителя могут оказаться очень приятными

Российская спецификация новой Skoda Octavia отличится от предшественника гаммой двигателей и трансмиссий. По предварительным данным, в паре со 150-сильной «турбочетвёркой» 1.4 будет работать 8-диапазонный «автомат» Aisin, который заменит «робот» DSG с семью ступенями. Базовые же Octavia сохранят старый безнаддувный 110-сильный двигатель 1.6 в сочетаниях с «механикой» и 6-ступенчатым «автоматом.

В то же время топ-версии Octavia сохранят связку турбомотора с «роботом» DSG-7: преселективную трансмиссию получат самые мощные модификации со 190-сильным двигателем 2.0, но в продаже двухлитровые лифтбеки появятся позже. Не сразу на российский рынок выйдут и универсалы Combi.