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21 май 2020

Новая Skoda Octavia появится у российских дилеров до конца года

Новая Skoda Octavia появится у российских дилеров до конца года
Автор фото: фирма-производитель

Skoda рассказала о сроках появления в России Octavia четвертого поколения, которая будет собираться на заводе в Нижнем Новгороде

Компания Skoda начнет продажи Octavia четвертого поколения в России до конца нынешнего года. Об этом  сообщает портал Autonews.ru со ссылкой на представителей чешского бренда. Сборку новинки наладят на заводе в Нижнем Новгороде. Причем в этот раз чехи намерены собирать не только лифтбек, но и универсал, который прежде везли из Европы.

Базовым мотором у новой Octavia стал трехцилиндровый 110-сильный агрегат объемом 1 л, а также 1,5-литровая 150-сильная «турбочетверка», работающая по принципу «мягкого гибрида». Дизельная гамма представлена двухлитровыми агрегатами мощностью 115, 150 и 200 лошадиных сил. Моторы работают с шестиступенчатой механикой или семиступенчатой DSG. Плюс ко всему будут доступны полноценные гибриды с отдачей 204 и 245 сил, а также модификация с двигателем на природном газе. С какими моторами автомобиль будет предлагаться, российским клиентам пока неизвестно.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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