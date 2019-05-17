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17 май 2019

Новую Skoda Octavia сфотографировали без камуфляжа

Новую Skoda Octavia сфотографировали без камуфляжа
Автор фото: фирма-производитель

Шпионам удалось сфотографировать Skoda Octavia нового поколения. Замеченный на одной из чешских автострад красный универсал был в минимальном камуфляже

Весь камуфляж заключается лишь в одной ленточке в цвет кузова, которая была наклеена на крышку багажника. Её роль - закрывать новую заднюю оптику , а также надпись Skoda, которая заменит привычный логотип марки. Что касается передней части кузова, то там «прописались» новые фары и решетка радиатора.

Ожидается, что новая Октавия прибавит в размерах. Кроме того, большой багажник, которым славится данный автомобиль, станет ещё больше. Объём увеличится с 568 до 610 литров у лифтбека и с 588 до 630 литров у универсала.  Что касается силовых установок, то в моторную гамму войдут бензиновые и дизельные турбо-двигатели объёмом от одного до двух литров. Не исключено появление и гибридных силовых установок.

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При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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