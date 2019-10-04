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4 окт 2019

Попалась: Шпионы сфотографировали новую Skoda Octavia без покровов

Попалась: Шпионы сфотографировали новую Skoda Octavia без покровов

Компания Skoda официально представит новое, четвертое поколение своей самой продаваемой модели Octavia 11 ноября в Праге

А ведь многие рассчитывали, что автомобиль покажут на автосалоне во Франкфурте, однако, производитель по каким-то неведомым причинам решил сдвинуть дату дебюта. Возможно, в Skoda не захотели забирать лучи славы у других новинок салона, так как Octavia по-прежнему удерживает звание самого популярного автомобиля не только в линейке компании, но и одного из мировых бестселлеров.

Собственно, сейчас автомобиль проходит заключительные испытания и, как раз во время тестов, его и удалось запечатлеть.  Судя по кадрам, новая Octavia лишится двойных фар, которые впервые появились на рестайлинговой версии третьего поколения. В целом, передняя часть машины по дизайну теперь будет ближе к «старшей» модели Superb. К слову, в техническом отношении  радикальных изменений не ожидается: автомобиль по-прежнему будет комплектоваться бензиновыми турбомоторами объемом от литра до полутора, также будут доступны два «дизеля» объемом 1,6 и 2,0 литра.

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