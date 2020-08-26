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26 авг 2020

Skoda Octavia перестала понимать родной язык

Skoda Octavia перестала понимать родной язык
Автор фото: фирма-производитель

Чешская Skoda Octavia перестала понимать чешский язык. Проблема обнаружилась в мультимедийном комплексе

У мультимедийной системы новой Октавии выявлен ряд проблем. Как пишет Auto.Cz, бортовой голосовой помощник, который на Skoda Octavia именуется Лаура, испытывает затруднения с распознаванием родного для него языка. Чешские владельцы Октавии также жаловались на самопроизвольное включение и переключение режимов радио, «подвисания» мультимедийки при поиске в интернете, проблемы при попытке подключиться к бортовой точке Wi-Fi устройств Apple.

Ещё одна описываемая ситуация — сбои в передаче цветов дисплеем мультимедийной системы Columbus. Они обнаружились после перегрева экрана, но не исчезли после того, как он остыл. Единственным выходом оказалась замена дисплея. Чешские автовладельцы уже начали посещать сервисные центры для обновления программного обеспечения, которое должно решить проблемы с распознаванием чешского языка. Однако, как отмечает издание, как минимум в двух случаях апгрейд софта приводил к отказу блока управления подушками безопасности, который также пришлось менять.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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