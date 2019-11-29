Skoda приступила к выпуску новой Octavia

Компания Skoda начала серийное производство лифтбеков и универсалов Octavia четвертого поколения. В России модель появится в конце 2020 года

Компания Skoda начала серийное производство модели Octavia четвертого поколения. Первый товарный экземпляр семейства сошел с конвейера предприятия чешской марки на предприятии во Млада-Болеславе.Каждый день на заводе будут собирать 1150 автомобилей. Таким образом, ежегодный объем производства составит около 400 тысяч машин в год.

Напомним, что премьера новой Skoda Octavia состоялась в Праге в начале ноября нынешнего года. В основу нового поколения легла модернизированная платформа MQB. В России же продажи новой Skoda Octavia начнутся в четвертом квартале 2020 года, после того как производство машины организуют на заводе в Нижнем Новгороде. Причем в этот раз чехи намерены локализовать не только лифтбек, но и универсал, который прежде везли из Европы.