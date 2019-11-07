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7 ноя 2019

Skoda раскрывает подробности о новой Octavia

Skoda раскрывает подробности о новой Octavia
Автор фото: фирма-производитель

Компания Skoda представит Octavia четвертого поколения 11 ноября 2019 г. на специальном мероприятии в Праге

Да, до презентации осталось совсем немного времени, и компания активно пользуется этим фактом, подбрасывая в СМИ все больше различной информации. Например, совсем недавно был продемонстрирован салон автомобиля. Конечно, нам показали дизайнерский набросок, однако, довольно детализированный. Так что впечатление составить можно.

Заметно, что Автомобиль получит отдельный 10-дюймовый сенсорный дисплей, отвечающий за контроль мультимедиа. Судя по всему, регулировать громкость аудиосистемы в салоне можно будет с помощью небольшого сенсорного ползунка в нижней части экрана.

Также новинку оснастят цифровой приборной панелью и новым многофункциональным рулем с двумя спицами и подрулевыми лепестками. Также Octavia лишится традиционного селектора автоматической коробки передач: его заменит небольшой переключатель. В компании рассказали, что машина получит новый трехзонный климат-контроль и спортивные сиденья.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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