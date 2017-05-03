Чешская Skoda не устает праздновать различные юбилеи. Совсем недавно она выпустила миллионный экземпляр флагманского Superb, а на этот раз – 1,5-миллионный автомобиль Skoda Octavia последнего поколения

Всего же объем производства всех поколений Octavia, производство которой началось 21 год назад, превысил пять миллионов экземпляров.

«С появлением Octavia в 1996 году наша компания начала развиваться стремительными темпами, — заявил член правления Skoda по производству и логистике Михаэль Оэльеклаус. — Модель стала важной опорой Skoda на протяжении более двух десятилетий».

В прошлом году последнее поколение Skoda Octavia пережило небольшой рестайлинг: сильнее всего изменилась передняя часть модели, где появились сдвоенные фары, иные радиаторная решетка, капот и бампер. Сзади у лифтбэка и универсала изменилась графика фонарей.

Производство первого поколения Skoda Octavia началось в 1996 году, было продано 1,4 миллиона автомобилей этой модели, второе поколение производилось с 2004 года и разошлось тиражом в 2,5 экземпляров, третье поколение появилось в 2012 году, с этого момента и по конец марта этого года произведено 1,4 миллиона автомобилей. Помимо Чехии, Skoda Octavia собирают Китае, Индии, Украине, Казахстане и России.