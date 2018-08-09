Лифтбэк Skoda Octavia — не только визитная карточка чешской компании, но и залог ее успешной жизни, так как данная модель отлично продается по всему миру. Россия не исключение, здесь Octavia плотно удерживает лидерство в С-классе

Правда, уже бывший шеф-дизайнер компании Йозеф Кабан (он перешел в BMW) при рестайлинге допустил столько вольностей, что этого ему не простили поклонники марки. Но новый стилист Skoda Оливер Штефани обещает все исправить в следующем поколении.

Машина сохранит нынешний практичный тип кузова, но будет больше внешне напоминать седан. «Мы сделаем из Skoda Octavia настоящее произведение искусства», — заявил в интервью британскому Auto Express директор по маркетингу компании Алан Фейвей.

Новое поколение Skoda Octavia дебютирует в 2020 году. Машина будет построена на модернизированной модульной платформе MQB концерна Volkswagen. Все версии данной модели станут гибридными. Даже 1,5-литровый бензиновый турбомотор (150 и 180 л.с.) и турбодизель такого же объема (120 и 150 л.с.) получат 48-вольтовую электросистему, стартер-генератор и компактную литий-ионную батарею. Все изменения, однозначно, приведут к тому, что Skoda Octavia подорожает.