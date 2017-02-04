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4 фев 2017

Skoda построила самую мощную Octavia RS

Skoda построила самую мощную Octavia RS
Автор фото: неткаршоу.ком

Чешская компания Skoda рассекретила самую мощную модификацию «заряженных» лифтбека и универсала Octavia RS.

Чешский автопроизводитель завершил обновление семейства Octavia и выпустил самую мощную версию модели, причем не только в нынешней обновленной линейки, но и за всю ее историю.

Skoda Octavia RS 245, как следует из названия, отличается от обычных «заряженных» лифтбэков и универсалов новым силовым агрегатом. Под капотом чешской новинки установлен турбированный бензиновый двигатель с рабочим объемом 2,0 литра и отдачей 245 л.с. (370 Нм), что на 15 л.с. (20 Нм) превышает показатели стандартной RS-версии.

Такой двигатель способен обеспечить новинке разгон с места до первых 100 км/ч за 6,6 секунды в кузове «лифтбек» и за 6,7 секунды в кузове «универсал». Максимальная скорость в обоих случаях будет ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

В зависимости от комплектации этот силовой агрегат может работать в паре как с шестиступенчатой механической КПП, так и с семиступенчатым роботизированным DQ500 с системой двойного сцепления. Напомним, что выбор КПП для обычных RS-версий ограничен 6-ступенчатыми «механикой» и «роботом» DQ250.

Еще одним существенным отличием Octavia RS 245 от своих менее мощных «собратьев» является уменьшенный на 14 мм уровень клиренса, расширенная на 38 мм задняя колея, а также новый дифференциал VAQ с электронноуправляемой муфтой Haldex.

В список дополнительного оснащения новинки входит: амортизаторы DCC с функцией электронной регулировки жесткости, полностью светодиодная оптика, индукционное зарядное устройство для смартфонов, информационно-развлекательный комплекс с 9,2-дюймовым сенсорным экраном, а также система адаптивного круиз-контроля.

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При написании новости использовалась информация:
Коммерсантъ, Мотор, Авторевю

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