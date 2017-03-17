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17 мар 2017

Octavia Scout и Octavia RS уже в России

Octavia Scout и Octavia RS уже в России
Автор фото: фирма-производитель

Со вчерашнего дня в нашей стране стали доступны две новые модели, Skoda Octavia Scout и Octavia RS 

Универсал Octavia Scout получил увеличенный дорожный просвет, полный привод с электронной многодисковой муфтой и блокировкой дифференциалов EDL (Electronic Differential Lock) передней и задней осей. Традиционно, для российского рынка Skoda предлагает так называемый «пакет для плохих дорог» уже в базовой комплектации, помимо которого покупатели смогут получить мультифункциональный руль с кожаной отделкой и обогревом, светодиодную подсветку салона, цвет которой водитель может выбрать из 10 вариантов, а также обогрев передних кресел. Автомобиль получил 180-сильную «четверку» TSI объемом 1,8 литра, работающую в паре с 6-ступенчатым роботом DSG.

А вот Skoda Octavia RS, напротив, отличается уменьшенным дорожным просветом и расширенной колеей задней оси. Снаружи заряженный лифтбэк отличается красными тормозными суппортами и противотуманными фарами со встроенными светодиодами. В салоне преобладают темные тона, спортивные кресла, а в качестве альтернативы ткани в качестве опции Skoda предлагает еще и кожаную обивку со вставками из алькантары. Новинка комплектуется 2-литровым бензиновым мотором TSI, выдающим 230 сил, способным разогнать автомобиль до 250 километров в час, а перечень доступных трансмиссий включает в себя 6-ступенчатую «механику» и DSG-6.

Для обеих моделей в качестве опций доступны диодные фары, адаптивный «круиз» с ограничителем скорости, система контроля слепых зон при выезде с парковки, ассистент движения по полосе, система контроля дистанции Front Assist, а так же Wi-Fi, Bluetooth и возможности синхронизации гаджетов с мультимедийной системой автомобиля. В России Octavia RS в кузовах лифтбэк и универсал продаются по цене 2 196 000 и 2 276 000 рублей соответственно, а Octavia Scout стоит 1 962 000 рублей.

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При написании новости использовалась информация:
Skoda Auto

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