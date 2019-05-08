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8 май 2019

Опубликован тизер рестайлингового Skoda Superb

Опубликован тизер рестайлингового Skoda Superb
Автор фото: фирма-производитель

Skoda готовится к публичной премьере обновленного лифтбека Superb третьего поколения, которая состоится совсем скоро - 10 мая

Судя по опубликованному изображению, у рестайлинговой машины будет обновлен передний бампер, у которого изменятся грани в районе головной оптики, расширятся LED-элементы противотуманных фар — они будут объединены друг с другом узкой пластиковой накладкой. Рисунок основной оптики тоже обновится, причем она теперь будет полностью светодиодной, тогда как у текущего Superb установлен би-ксенон. Также изменится и решетка радиатора. К слову, в Skoda отметили, что рестайлинговый Superb станет первой моделью марки, которая вместо круглого шильдика на крышке багажника получит буквенное написание бренда.

Машину можно будет приобрести с новым 1,5-литровым четырехцилиндровым бензиновым турбоагрегатом с функцией отключения двух цилиндров при небольших нагрузках. Кроме этого, в Европе новинку предложат с гибридной силовой установкой. В ее состав войдет 1,4-литровый бензиновый двигатель с четырьмя цилиндрами и электромотор. Премьера нового Skoda Superb состоится в рамках чемпионата мира по хоккею в Братиславе, первые матчи которого пройдут уже 10 мая.  Кстати, в России автомобиль появится осенью этого года.

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При написании новости использовалась информация:
РБК, Российская Газета

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