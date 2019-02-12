Замечен Skoda Superb

Официально обновленный Superb будет представлен уже совсем скоро на автосалоне в Женеве, однако на автомобиль можно полюбоваться уже сейчас. До России новинка тоже доберется, предположительно, в третьем квартале этого года

Шпионам удалось запечатлеть модель, что называется, во всей красе, без камуфляжа. Можно сказать, что каких-либо серьезных отличий от предшественника у автомобиля нет. Новый Superb получит видоизмененные фонари, соединенные новой хромированной линией, более агрессивные бамперы, а также спортивную выхлопную систему с двумя патрубками. Немного изменится и салон. В нем установят новую приборную панель и большой дисплей мультимедийной системы.

Что касается технической части, то пока она остается большим секретом. По неофициальным данным, Superb в Европе получит гибридную силовую установку. В ее состав войдет 1,4-литровый бензиновый двигатель с четырьмя цилиндрами и электромотор. Мощность такой версии автомобиля составит 220 лошадиных сил. На одной электротяге машина сможет проехать около 55 километров. Кроме этого, Superb можно будет приобрести с новым 1,5-литровым четырехцилиндровым бензиновым турбоагрегатом. Интересная деталь - мотор будет иметь функцию отключения двух цилиндров при небольших нагрузках.