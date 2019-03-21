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21 мар 2019

ГАЗ скоро начнёт выпускать недорогой кроссовер Skoda

ГАЗ скоро начнёт выпускать недорогой кроссовер Skoda
Автор фото: фирма-производитель

Речь идет о модели Karoq, которая появится на российском рынке во второй половине текущего года

Еще прошлой осенью  глава российского офиса марки Skoda, Ян Прохазка говорил, что для успеха модели необходимо выполнить одно важное условие — автомобиль должен собираться на территории России. Именно это решение позволит сформировать интересную ценовую политику.  Однако цены тогда не раскрывались, собственно, как и потенциальная сборочная площадка.

Однако, по сообщению агентства Автостат, со ссылкой на председателя совета директоров Skoda Auto Бернхарда Майера, стало известно, что выпускаться автомобиль будет на мощностях нижегородского завода ГАЗ.  Напомним, что  там по полному циклу выпускаются лифтбеки Skoda Octavia и кроссоверы Skoda Kodiaq. Вероятно, руководство марки хочет  максимально загрузить сборочные линии. Дело в том, что мощности завода рассчитаны на ежегодный выпуск 130 тысяч автомобилей, а в прошлом году было сделано около 60 тысяч машин.

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При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru, Российская Газета

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