Skoda Karoq: подробности

Руководитель российского офиса Skoda Ян Прохазка рассказал, что компактный кроссовер марки Karoq появится в России в начале 2020 года

Локализованный Karoq официально представят российской публике уже в декабре этого года, а в феврале-марте начнется прием заказов на автомобиль. Сборку компактного кроссовера наладят на мощностях завода «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде, где уже собирают бестселлер марки Octavia и кроссовер Kodiaq. Напомним, что помимо этого, у компании есть еще один завод в Калуге, который занимается выпуском самой «младшей» модели в линейке, лифтбека Rapid.

Кроссовер Skoda Karoq дебютировал на автосалоне во Франкфурте в 2017 году. Автомобиль, как и остальные модели концерна Volkswagen Group, построен на модульной платформе MQB, в моторной гамме два бензиновых и три дизельных агрегата мощностью от 115 до 190 лошадиных сил.