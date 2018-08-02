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2 авг 2018

Skoda Karoq получила внедорожную версию

Skoda Karoq получила внедорожную версию
Автор фото: фирма-производитель

Кроссовер Skoda Karoq постепенно обзаводится новыми версиями. На автосалоне в Париже, который пройдет в начале сентября, компания покажет его «внедорожную» версию, которая получила традиционную приставку Scout в названии

Такие версии есть у Octavia и Kodiaq.  Как и другие модели Skoda Karoq Scout будет доступен исключительно в полноприводном варианте. Внешне новую версию легко отличить по хромированным накладкам внизу бамперов, защитному обвесу из неокрашенного пластика, 18-дюймовым колесам, тонировке задних стекол. Ну и, конечно же, шильдикам на передних крыльях.

Skoda Karoq Scout получит бензиновый 1,5-литровый двигатель мощностью 150 л.с. и 2-литровый турбодизель в двух вариантах форсировки (150 и 190 л.с.). Версии с бензиновым двигателем и 190-сильным турбодизелем будут доступны исключительно с 7-ступенчатой роботизированной коробкой DSG, а «младший» турбодизель будет оснащаться еще и 6-ступенчатой «механикой».

Продажи новой версии в Европе стартуют практически сразу после премьеры. Мы же, если и увидим этот чешский кроссовер, то только в следующем году: Skoda так и не приняла решение о выводе Karoq на российский рынок.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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