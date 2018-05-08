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8 май 2018

Чехи превратили Skoda Kodiaq в кабриолет

Чехи превратили Skoda Kodiaq в кабриолет

Каждый год компания Skoda показывает концепт, который создан группой студентов, которых патронируют чехи. Базой для них становятся серийные модели. В этом году препарированию подвергся кроссовер Kodiaq.

Работа студентов началась еще осенью прошлого года, когда студенты начали разрабатывать дизайн будущего концепта. Его окончательный вариант был утвержден в январе этого года. Хотя, признаться, сложно понять, почему на создание машины ушло так много времени.

У серийного Skoda Kodiaq срезали крышу, но оставили все четыре двери и не меняли длину или ширину. Единственное видимое серьезное изменение кузова: иной наклон передних стоек. Кроме того поменялся дизайн дверных ручек.

В задней части изменений больше. Позадни задних сидений образовалась «полочка», увенчанная спойлером.  Самое же любопытное: создатели концепта сохранили семиместную конфигурацию салона.

Стандартные амортизаторы заменили стойками и пружинами от Skoda Octavia RS. Из-за этого у концепта по сравнению с кроссовером снизился дорожный просвет и, соответственно, уменьшилась габаритная высота.

Кроссовер получил новый 1,5-литровый турбодвигатель, который позволит кросс-кабриолету разогнаться до 204 км/ч.

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При написании новости использовалась информация:
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