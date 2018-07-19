Автопроизводители буквально помешались на купеобразных кроссоверах, даже массовые производители кинулись закрывать эту нишу. В стороне не осталась и Skoda, которая готовит подобный автомобиль на базе флагманского Kodiaq.

Облик машины стал достоянием общественности благодаря утечке из китайского патентного бюро. Спереди машина отличается от обычного Kodiaq лишь новым бампером с высоко поднятыми противотуманными фарами. У кроссовера в задней части сильно завалена линия крыши, что придает ему более динамичный облик.

Также, у Skoda Kodiaq GT иное решение задней части, с новыми дверью багажного отсека, фонарями и бампером. Вместо шильдика с эмблемой на задней двери написано название марки. Внешне можно заметить сходство с Range Rover Evoque и даже Lamborghini Urus.

Skoda Kodiaq GT получит 2-литровый бензиновый двигатель в двух вариантах форсировки: мощностью 186 и 220 л.с. Коробка передач для обеих версий предусмотрена одна — 7-ступенчатый «робот» DSG. Но если чешская компания решится вывести такую модель на европейский рынок, то в гамме наверняка появится и турбодизель.

Премьера Skoda Kodiaq GT состоится до конца этого года. Вероятнее всего кроссовер представят осенью на мотор-шоу в Гуанчжоу. Попадет ли такая версия в Россию? Вряд ли, так как у нас сегмент купе-кроссоверов крайней узок и представлен исключительно автомобилями премиальных брендов.

