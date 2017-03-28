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28 мар 2017

Названа дата появления в России кроссовера Skoda Kodiaq

Названа дата появления в России кроссовера Skoda Kodiaq
Автор фото: фирма-производитель

По информации представителей компании Skoda, новый кроссовер приедет в Россию уже в июне нынешнего года

Поначалу кроссовер будет собираться в Чехии, но уже со следующего года сборку планируют локализовать на одном из российских заводов. Так же известно и о комплектациях, на нашем рынке их будет доступно две - Style Plus и Ambition Plus.

Таким образом, российские покупатели уже в базовой комплектации получат светодиодные задние фонари, за доплату в «базе» или как стандартное оснащение более дорогой комплектации, светодиодные фары головного света, 13 вариаций цветов кузова, вдобавок к чему в качестве опции можно заказать и дополнительные кресла, сделав кроссовер семиместным.

Разумеется, новый кроссовер получит множество систем активной безопасности и обилием электронных помощников, таких как систему контроля дистанции и экстренного торможения, адаптивный круиз-контроль, системами удержания в полосе и движения с прицепом, а за доплату предложат еще и автопарковщик. Помимо этого, в списке опций есть и возможность выбора режимов работы усилителя руля и DSG.

На нашем рынке Skoda Kodiaq будет доступен с двумя бензиновыми моторами: 1,4-литровым 150-сильным TSI с 6-ступенчатой DSG и 2-литровым 180-сильным TSI, работающим в паре с 7-ступенчатым DSG. В качестве альтернативы им предлагается еще и 2-литровый 150-сильный турбодизель, так же комплектующийся 7-ступенчатым DSG.

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При написании новости использовалась информация:
Skoda

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