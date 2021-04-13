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13 апр 2021

В Skoda представили обновленный Kodiaq

В Skoda представили обновленный Kodiaq
Автор фото: фирма-производитель

Популярный кроссовер прошел процедуру рестайлинга, получив  несколько важных изменений во внешности и в моторной гамме! Дата появления автомобиля на российском рынке неизвестна, хотя европейские продажи будут запущены уже этим летом

Начнем с облика. Его подправили новой решеткой радиатора, капотом и узкими линиями светодиодной оптики. Причем опционально они могут быть матричными.  Изменился и интерьер – появилось новое рулевое колесо, кресла, виртуальная панель приборов и мультимедийная система с 10-дюймовым монитором.

Теперь взглянем на моторную гамму, которая состоит из пяти агрегатов  - три бензиновых и два дизельных агрегата, мощностью от 150 до 245 лошадиных сил. Самые большие показатели принадлежат новому двухлитровому турбо-мотору, который будет доступен только для автомобиля в версии RS. Более того, такой автомобиль будет по умолчанию иметь полный привод,  тогда как версии с младшими моторами могут быть и моноприводными.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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