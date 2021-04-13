В Skoda представили обновленный Kodiaq

Популярный кроссовер прошел процедуру рестайлинга, получив несколько важных изменений во внешности и в моторной гамме! Дата появления автомобиля на российском рынке неизвестна, хотя европейские продажи будут запущены уже этим летом

Начнем с облика. Его подправили новой решеткой радиатора, капотом и узкими линиями светодиодной оптики. Причем опционально они могут быть матричными. Изменился и интерьер – появилось новое рулевое колесо, кресла, виртуальная панель приборов и мультимедийная система с 10-дюймовым монитором.

Теперь взглянем на моторную гамму, которая состоит из пяти агрегатов - три бензиновых и два дизельных агрегата, мощностью от 150 до 245 лошадиных сил. Самые большие показатели принадлежат новому двухлитровому турбо-мотору, который будет доступен только для автомобиля в версии RS. Более того, такой автомобиль будет по умолчанию иметь полный привод, тогда как версии с младшими моторами могут быть и моноприводными.