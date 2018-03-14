Кроссовер Skoda Kodiaq уже получил самые разные версии, но вот до топовой Laurin&Klement чехи добрались только сейчас: машина будет официально представлена на автосалоне в Женеве в марте этого года.

Внешне машину от других версий легко отличить по хромированной радиаторной решетке. Кроме того, кроссовер получил эксклюзивные 19-дюймовые легкосплавные колеса и полностью светодиодные фары.

Салон отделан дорогой кожей и алькантарой, передние сиденья здесь спортивные, водительское с электрическими регулировками. Также Skoda Kodiaq Laurin&Klement получила амбиетную подсветку салона, алюминиевые накладки на педали и аудиосистему Canton.

Skoda Kodiaq Laurin&Klement получила 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 150 л.с. и 2-литровый силовой агрегат, мощность которого для этой версии увеличена со 180 до 190 л.с. Также доступны два турбодизеля мощностью 150 и 190 л.с. Вне зависимости от мотора топовая версия оснащается 7-ступенчатой роботизированной коробкой DSG. Машина доступна в переднее- и полноприводном исполнениях, для последних можно заказать адаптивную подвеску.