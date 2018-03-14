Автомобильный портал Motorpage
14 мар 2018

Самый крутой Kodiaq: кроссовер Skoda получил версию L&K

Самый крутой Kodiaq: кроссовер Skoda получил версию L&K
Автор фото: фирма-производитель

Кроссовер Skoda Kodiaq уже получил самые разные версии, но вот до топовой Laurin&Klement чехи добрались только сейчас: машина будет официально представлена на автосалоне в Женеве в марте этого года.

Внешне машину от других версий легко отличить по хромированной радиаторной решетке. Кроме того, кроссовер получил эксклюзивные 19-дюймовые легкосплавные колеса и полностью светодиодные фары.

Салон отделан дорогой кожей и алькантарой, передние сиденья здесь спортивные, водительское с электрическими регулировками. Также Skoda Kodiaq Laurin&Klement получила амбиетную подсветку салона, алюминиевые накладки на педали и аудиосистему Canton.

Skoda Kodiaq Laurin&Klement получила 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 150 л.с. и 2-литровый силовой агрегат, мощность которого для этой версии увеличена со 180 до 190 л.с. Также доступны два турбодизеля мощностью 150 и 190 л.с. Вне зависимости от мотора топовая версия оснащается 7-ступенчатой роботизированной коробкой DSG. Машина доступна в переднее- и полноприводном исполнениях, для последних можно заказать адаптивную подвеску.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Skoda

Комментарии к новости

Последние новости

...
Skoda Kodiaq

В России начали собирать большой кроссовер Skoda

20 февраля 2018
Skoda Kodiaq Sportline

Skoda привезла в Россию самый крутой Kodiaq

07 февраля 2018
Skoda Kodiaq

Skoda привезла в Россию «внедорожный» вариант Kodiaq

19 октября 2017
Skoda Kodiaq 2017

Skoda рассекретила комплектации Kodiaq для России

06 апреля 2017
Skoda Kodiaq 2017

Названа дата появления в России кроссовера Skoda Kodiaq

28 марта 2017

Skoda продолжает расширять список модификаций Kodiaq

27 января 2017

 Новости Skoda Kodiaq

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Nissan Terrano - как французская инженерия, японская харизма и российская адаптация слились в одном nissan terrano Тест драйв
26 марта 2018

Nissan Terrano
"Как французская инженерия, японская харизма и российская адаптация слились в одном Nissan Terrano"
KIA Rio - kia rio x-line 2017 чего душа желает
Тест драйв
23 марта 2018

KIA Rio
"Чего душа желает"
Mercedes-Benz CLS-Class - спортивное настроение: mercedes-benz cls 2019
Тест драйв
21 марта 2018

Mercedes-Benz CLS-Class
"Спортивное настроение: Mercedes-Benz CLS"
Mercedes-Benz GLC , Audi Q5, BMW X3 - сравнительный тест. mercedes-benz glc отбивает атаку конкурентов: audi q5 и bmw x3
Сравнительный тест
13 марта 2018

Mercedes-Benz GLC , Audi Q5, BMW X3
"Mercedes-Benz GLC отбивает атаку конкурентов: Audi Q5 и BMW X3"

Написано новостей:

2 0 9 0 5