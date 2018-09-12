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12 сен 2018

Шкоду Кодиак поймали в Европе

Шкоду Кодиак поймали в Европе

Несколько новых авто Skoda Kodiaq GT, были замечены в нескольких местах на европейских дорогах

Очевидцам удалось сфотографировать автомобили. Модель была представлена в прошлом году в качестве концепта. Концерн сообщал о начале продаж этих машин на китайском рынке в ближайшее время. Активные тесты на дорогах Европы могут говорить о планах по выводу авто на европейский рынок.

Шкода Кодиак – самый большой кроссовер в линейке Skoda. Его база, судя по всему, не претерпела изменений. А вот кузов стал существенно иным. Дизайнеры попытались сделать нечто среднее между большим паркетником и купе.

Официальных сообщений компании о планах в Европе пока нет. Но специалисты предсказывают скорое начало продаж. Делаются предположения и об изменениях в сравнении с китайской версией. Они касаются линейки двигателей. Ожидают два варианта бензоновых агрегатов и один дизельный, как у текущей линейки модификаций. Судя по всему, количество мест останется неизменным – их будет 5. Скошенная задняя часть конструктивно не позволит организовать семиместную версию.

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При написании новости использовалась информация:
CarsWeek.ru, 32cars.ru

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